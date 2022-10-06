Париж, 6 октября 2022, 10:12 — REGNUM По словам главы французской компании Total, потолок цен на нефть «дал бы Путину преимущество», передает BFM TV.

Логотип французской нефтегазовой компании Total
Логотип французской нефтегазовой компании Total
Jean Balczesak

«Ограничение цен на российскую нефть — механизм, которого добиваются страны G7 для ограничения доходов Москвы, — плохая идея, потому что это способ вернуть российскому президенту Владимиру Путину преимущество», — заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

«В чем я уверен, так это в том, что если мы это сделаем, то Путин скажет: «Мы не продаем нашу нефть», и цена будет не 95 долларов, а 150 долларов. Это не то, что я хотел бы дать Владимиру Путину», — добавил глава французской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, количество россиян, въезжающих в страны Евросоюза, сократилось на 20%.

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