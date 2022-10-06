Париж, , 10:12 — REGNUM По словам главы французской компании Total, потолок цен на нефть «дал бы Путину преимущество», передает BFM TV.

Логотип французской нефтегазовой компании Total Jean Balczesak

«Ограничение цен на российскую нефть — механизм, которого добиваются страны G7 для ограничения доходов Москвы, — плохая идея, потому что это способ вернуть российскому президенту Владимиру Путину преимущество», — заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

«В чем я уверен, так это в том, что если мы это сделаем, то Путин скажет: «Мы не продаем нашу нефть», и цена будет не 95 долларов, а 150 долларов. Это не то, что я хотел бы дать Владимиру Путину», — добавил глава французской компании.

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