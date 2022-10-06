Канберра, 6 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Арендная плата съемного жилья в Австралии росла самыми быстрыми квартальными темпами за последние три месяца, при этом средние недельные цены по всей стране выросли на 4,3% по сравнению с июнем. Об этом 6 октября сообщил телеканал NineNews.

Lachlan Fearnley Брисбен, Австралия

Согласно последним статистическим данным компании PropTrack, арендные ставки в конце сентября на целых 10,3% выше, чем год назад. Средняя медианная стоимость аренды в неделю, включая как квартиры, так и отдельно стоящие дома, в настоящее время составляет 480 долларов.

Цены на аренду больше всего выросли в Мельбурне (столица штата Виктория), поднявшись на 3,5%. За ним следует Брисбен (столица штата Квинсленд), где цены выросли на 3,4%.﻿

Интересно, что цены в сельской Австралии за последние три месяца не выросли, но все равно аренда там на 12,5% дороже, чем год назад.