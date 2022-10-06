Москва, 6 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Полный запрет импорта мяса в Россию неспособен обеспечить продовольственную безопасность страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал инициативу о запрете в РФ импорта мяса.

(сс)skylark Мясо

«Россия является участником глобального рынка продовольствия, в том числе по мясу. Ей невыгодно отказываться от взаимодействия с мировым рынком, даже если собственное производство мяса полностью обеспечит внутренние потребности, — сказал Рамазанов. — Подобный запрет приведет к нарушению взаимовыгодных внешнеторговых связей, в том числе экспортно-импортных операций по мясу».

Как полагает эксперт, у России много альтернативных вариантов увеличения производства мяса и продуктов его переработки.

«В первую очередь это касается полноценной поддержки фермерских хозяйств и самозанятого в этой сфере населения», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, член Совфеда от Белгородской области Евгений Савченко призвал запретить импорт мяса в РФ.