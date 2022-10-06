Колумбус, США, , 10:11 — REGNUM Член палаты представителей США демократ Тим Райан, ставящий под сомнение борьбу своего оппонента с эпидемией опиоидной зависимости, получал на протяжении нескольких лет значительные пожертвования фармкомпаний, с которыми и связывают причины этой эпидемии, сообщает Associated Press.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, с 2007 года по август нынешнего года Райан получил пожертвования от таких компаний, как AmerisourceBergen, McKesson и Cardinal Health.

Ранее эти компании завершили урегулирование на $21 млрд с властями штата Огайо, местными органами власти и представительством коренных американцев и другими сторонами в связи с последствиями опиоидного кризиса. Мировое соглашение является крупнейшим по претензиям в отношении опиоидов. Благодаря ему против этих компаний не было подано тысяч судебных исков.

В общей сложности эти три компании пожертвовали демократу $27 тыс. — небольшая сумма, если учесть, что за свою политическую карьеру ему удалось собрать до $50 млн пожертвований. Тем не менее эта сумма примечательна, поскольку Райан сам использовал антиопиоидную риторику против своего противника республика Джей Ди Венса.

Напомним, Райан в преддверии ноябрьских выборов США запустил серию агитационных материалов, в которых обвинил своего соперника в бездействии по части борьбы с опиоидной зависимостью в штате, а также в привлечении людей, связанных с фармкомпаниями.