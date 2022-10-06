Работники лесной и деревообрабатывающей промышленности Новгородской области отметили свой профессиональный праздник. Для экономики Новгородской области лесная промышленность традиционно имеет большое значение. Территория Новгородской области располагается в лесной зоне на стыке подзон тайги и смешанных лесов, обладая обширным лесным фондом площадью в 4091,7 тыс. га (75% территории области). Состояние лесных запасов и основные показатели лесодобычи в 2003 году в разрезе муниципальных территорий Новгородской области можно представить в виде следующей таблицы: