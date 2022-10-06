Канберра, , 11:09 — REGNUM Жителю Сиднея было предъявлено обвинение в попытке вымогательства у клиентов оператора Optus с помощью мошеннического текстового сообщения с использованием данных, которые были скомпрометированы в ходе недавней кибератаки на компанию. О подробностях сообщил телеканал Nine News.

Арест Chris Yarzab

Австралийская федеральная полиция утром 6 октября провела обыск в доме на юге Сиднея, где они арестовали 19-летнего мужчину, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Официально он не подозревается в причастности к первоначальному взлому серверов Optus.

По версии следствия, мужчина получил доступ к 10 200 украденным записям, которые были размещены в интернете первоначальными хакерами, а затем отправил мошенническое текстовое сообщение 93 клиентам. В сообщении требовалось от получателя 2000 долларов с угрозой раскрыть информацию в дальнейшем, если выкуп не будет уплачен.