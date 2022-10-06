Роли, США, , 10:10 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» отправил двух российских игроков в свой фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом 6 октября сообщает пресс‑служба команды.

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» (сс) Benjamin Reed

Вратарь Пётр Кочетков и нападающий Василий Пономарёв в сезоне 2022/23 будут выступать за «Чикаго Вулвз».

23‑летний Кочетков имеет в своём активе три матча в НХЛ, в которых он одержал две победы.

В сезоне 2021/22 Кочетков и Пономарёв также играли в составе «Чикаго Вулвз» и выиграли Кубок Колдера, победив в финальной серии «Спрингфилд Тандербердз» (4:1). АХЛ считается второй после НХЛ профессиональной хоккейной лигой Северной Америки.