Роли, США, 6 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» отправил двух российских игроков в свой фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом 6 октября сообщает пресс‑служба команды.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Вратарь Пётр Кочетков и нападающий Василий Пономарёв в сезоне 2022/23 будут выступать за «Чикаго Вулвз».

23‑летний Кочетков имеет в своём активе три матча в НХЛ, в которых он одержал две победы.

В сезоне 2021/22 Кочетков и Пономарёв также играли в составе «Чикаго Вулвз» и выиграли Кубок Колдера, победив в финальной серии «Спрингфилд Тандербердз» (4:1). АХЛ считается второй после НХЛ профессиональной хоккейной лигой Северной Америки.