Канберра, 6 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии выявило наиболее востребованные профессии, поскольку нехватка навыков затрагивает все больше отраслей экономики страны. О списке из 20 необходимых профессий подробно рассказали журналисты телеканала NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Уровень безработицы в Австралии находится на исторически низком уровне, и работодатели по всей стране отчаянно ищут работников. Но не во всех отраслях ситуация одинакова.

По данным Национальной комиссии по профессиональным навыкам, которая отслеживает спрос на рабочие места с помощью онлайн-рекламы, такие профессии, как воспитатели в детских садах, строители, работники домов престарелых, программисты и медсестры, входят в пятерку самых популярных среди работодателей.

Например, с июня по август 2022 года в интернете было размещено 9266 объявлений о найме медсестер.