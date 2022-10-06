Брюссель, , 10:08 — REGNUM Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству опубликовал контракт на оказание технического содействия странам Западных Балкан. Об этом сообщает RT .

Балканы Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.)

Отмечается, что такая поддержка сыграет важную роль в осуществлении экномико-инвестиционного плана Еврокомиссии на Западных Балканах.

Отмечается, что техническое содействие развитию инфраструктуры поспособствует реализации флагманских проектов Ерокомиссии в регионе, а также прочих приоритетных программ в цифровой, энергетической и транспортной отраслях.

«Данная техническая поддержка будет играть важную роль в содействии исполнению Экономико-инвестиционного плана для Западных Балкан и помощи достижению других приоритетных целей в сферах инвестиций и политики в рамках Механизма помощи до этапа присоединения на 2021–2027 годы», — говорится в тексте контракта.

Проект будет действовать четыре года, в его бюджет заложено 13 млн евро.