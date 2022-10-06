Тында, Амурская область, , 10:07 — REGNUM Жители и предприниматели Тынды собрали продукты и медикаменты для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Амурской области. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба администрации города.

Продукты Pixabay.com

Уточняется, что жители и предприниматели Тынды закупили для мобилизованных коробками фрукты, овощи, кофе и чай, а также мидикаменты, которые отправили к месту дислокации воинов их региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выполнение заказа правительства Коми на изготовление валяной обуви для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона начала Выльгортская сапоговаляльная фабрика.