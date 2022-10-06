Баку, 6 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Баку опровергает заявление Еревана о миномётных обстрелах на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в обнародованном 6 октября заявлении минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Информация о якобы имевшем место обстреле подразделениями Азербайджанской Армии с использованием минометов и крупнокалиберного оружия позиций вооруженных сил Армении является очередной дезинформацией противника», — говорится в сообщении.

По данным минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие якобы обстреляли 5 октября приграничные азербайджанские позиции. В Баку заявили, что принимают только ответные меры на «провокации».