Москва, , 10:07 — REGNUM В 2021 году аграрии Брянской области произвели сельскохозяйственной продукции на 118,8 млрд рублей. Об этом 6 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Богатый урожай Марина Каширская © ИА REGNUM

Регион представляет свои достижения на 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022». По словам губернатора, за последние 20 лет объём производства брянской сельхозпродукции в денежном выражении вырос в 11 раз.

«Сегодня мы производим каждый 30-й килограмм мяса, который производится в России. Каждый восьмой килограмм картофеля, каждый 14-й килограмм кукурузы, каждый 12-й килограмм рапса. Это действительно те показатели, о которых нам — и власти, и труженикам села — не стыдно рассказать на любом уровне. Если взять урожайность, мы первые по картофелю, первые по кукурузе, первые в ЦФО и четвертые в России по урожайности зерновых, первые по урожайности озимого рапса», — отметил губернатор.

Агровыставка проходит с 5 по 8 октября. Стенд Брянской области посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.