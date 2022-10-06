Москва, 6 октября 2022, 10:07 — REGNUM В 2021 году аграрии Брянской области произвели сельскохозяйственной продукции на 118,8 млрд рублей. Об этом 6 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Регион представляет свои достижения на 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022». По словам губернатора, за последние 20 лет объём производства брянской сельхозпродукции в денежном выражении вырос в 11 раз.
Агровыставка проходит с 5 по 8 октября. Стенд Брянской области посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.