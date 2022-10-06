Луганск, , 10:07 — REGNUM В результате ударов киевских войск погибли свыше 100 жителей Луганской Народной Республики. Об этом 6 октября сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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За период с начала специальной военной операции зафиксировано 1199 обстрелов территории республики со стороны противника, применено свыше 10 тыс. боеприпасов, в том числе 37 ракет «Точка-У».

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 415 мирных жителей, из которых 101 человек погиб и 314 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать семь получили ранения», — рассказали в СЦКК.