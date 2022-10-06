Черкесск, 6 октября 2022, 10:05 — REGNUM Летом 2022 года курорты Северного Кавказа посетили на 47% больше туристов, чем в том же периоде предыдущего года. Всего на трех всесезонных курортах в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне, администрируемых компанией АО «Кавказ. РФ», за три летних месяца отдохнули 264 тыс. туристов.
По его словам, за первое полугодие среднегодовой рост турпотока на курорты Кавказа составил 14%.
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