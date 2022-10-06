Черкесск, 6 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Летом 2022 года курорты Северного Кавказа посетили на 47% больше туристов, чем в том же периоде предыдущего года. Всего на трех всесезонных курортах в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне, администрируемых компанией АО «Кавказ. РФ», за три летних месяца отдохнули 264 тыс. туристов.

Пресс-служба «Кавказ. РФ» «Архыз» зимой

«Нам удалось добиться всесезонности — турпоток на курортах под нашим управлением стабильно растет и зимой, и летом. Так с июня по август этого года на «Архызе», «Эльбрусе» и «Ведучи» побывало 264 тысячи гостей, что на 47% превышает аналогичные показатели предыдущего года», — сообщил в рамках Каспийского экономического форума генеральный директор компании Хасан Тимижев.

По его словам, за первое полугодие среднегодовой рост турпотока на курорты Кавказа составил 14%.