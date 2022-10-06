Орск, Оренбургская область, 6 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области в ДТП пострадал шестилетний пешеход, сообщили 6 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Гибдд.рфr40 Пешеходный переход

По предварительным данным, отечественный автомобиль, совершая манёвр левого поворота, сбил ребёнка на регулируемом пешеходном переходе на ул. Станиславского. Девочка госпитализирована.

По факту травмирования дошкольницы проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Стоит отметить, в августе 2022 года на территории региона произошло 21 ДТП с участим детей младше 16 лет. Погибли два ребенка.