Пенза, 6 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Юнармейцы, школьники и ветераны Пензенской области поддержали мобилизованных с помощью писем и видеообращений. Об этом сообщает министерство внутренней и информационной политики региона.

Pnzreg.ru Письма для мобилизованных

Сбор посланий для мобилизованных ведется региональным штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с Пензенским областным советом ветеранов при поддержке военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

В центр по взаимодействию с военнослужащими, призванными в рамках мобилизации, уже поступило более 1 тыс. посланий.

Председатель областного Совета ветеранов Анатолий Цыкалов заверил, что все послания обязательно будут переданы мобилизованным жителям, чтобы теплые, искренние слова поддержали солдат.

Ранее ИА REGNUM передавало, ребята из детских и юношеских объединений, учащиеся младших, средних и старших классов общеобразовательных учреждений со всех регионов России решили поддержать военнослужащих открытками со словами благодарности мобилизованным, которые не побоялись встать на защиту Родины.

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