Донецк, 6 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими карателями Макеевки ранения получил мирный житель, сообщили 6 октября в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по ул. Авдеевской ранен мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ за сутки погибли три мирных жителя, еще шесть получили ранения.

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