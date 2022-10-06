Москва, 6 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В России в последнее время появилась новая схема мошенничества — злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками Центрального банка России, сообщается 6 октября на сайте регулятора.

40. мфд. рф Телефонные мошенники

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Мошенники сообщают человеку о якобы сомнительных операциях, совершаемых по их счету или банковской карте. Затем направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника ЦБ РФ с логотипом и печатью.

Центробанк отмечает, что никогда не звонит физлицам, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. При возникновении любых сомнений нужно перезвонить в банк, где обслуживается гражданин, и уточнить информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники начали использовать новый вид обмана.

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