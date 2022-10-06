Москва, 6 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Экономика США, вобрав в себя капиталы Европы, нарастит производство и решит проблему с недостатком предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мировой экономике предстоит значительно изменить облик, — сказал он. — Мы будем видеть уменьшение спроса на Западе и его увеличение в развивающихся странах. Внутри самого Запада мы продолжим видеть бегство капиталов из Европы в Америку и ЮВА. Западную Европу ожидает частичная деиндустриализация в самое ближайшее время по причине слишком высокой себестоимости, в то время как Восточная получит шанс на собственную индустриализацию, но упустит его по вине своих политических элит, которые продолжат лоббировать интересы экономики США, а не своих собственных».

По его словам, экономика США, в свою очередь, вобрав в себя капиталы Европы, нарастит производство и решит проблему с недостатком предложения, и благодаря этому сможет сохранить текущий уровень потребления и уровня жизни.

«В том им помогут высокие цены и необеспеченный спрос на рынках углеводородов, продуктов питания и оружия. Единственное, что может помешать данному сценарию, — это слишком раннее окончание конфликта на [территории б. УССР], которое не позволит капиталам Западной Европы навсегда её покинуть», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пальченко заявил, что западная экономика всё больше и больше проигрывает в конкурентоспособности развивающимся странам.