Сыктывкар, , 10:02 — REGNUM Выполнение заказа правительства Коми на изготовление валяной обуви для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона начала Выльгортская сапоговаляльная фабрика. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Сыктывдинского района республики.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что власти Коми намерены передать мобилизованным жителям республики обмундирование и защиту, и добавляется, что обувь должна быть передана для нужд военных до момента их отправки в зону спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей выплатит своим призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации работникам АО «Воркутауголь» и сохранит за ними 30% среднемесячной зарплаты на весь период службы.