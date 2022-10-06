Москва, 6 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Западная экономика всё больше и больше проигрывает в конкурентоспособности развивающимся странам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о причинах серьезных испытаний, которые проходит в настоящее время мировая экономика.

МВФ

«МВФ лукавит, заявляя, что причиной потрясений в мировой экономики стал кризис [на территории б. УССР], — сказал Пальченко. — Главным виновником этих потрясений на самом деле стал высокий уровень потребления (спроса) в западных экономиках, который обеспечивался не соответствующим предложением товаров и услуг, соразмерным спросу, а банально печатными станками ФРС, ЕБЦ и Банка Англии. Непосредственным триггером, сделавшим потрясения неизбежными, стал коронавирус, который ещё больше усугубил проблему, добавив в мировую экономику одних только долларов дополнительно 40%».

По его словам, западная экономика всё больше и больше проигрывает в конкурентоспособности развивающимся странам.

«Уже стало очевидно, что компенсировать высокий уровень потребления (спроса) производством соответствующих товаров и услуг (предложением) не получится. Вечно сидеть на шее у остального мира стало невозможно. Поэтому Запад пошёл на понижение спроса (уровня потребления). И очевидно, что кризис [на территории б. УССР] этому помогает — и европейцы, и американцы готовы «затянуть пояса» ради «ценностей», хотя им так и так пришлось бы это сделать и без [б. УССР]», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Георгиевой, в общей сложности 48 стран сталкиваются с угрозой глобального продовольственного кризиса.