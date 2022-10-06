Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начинается профсоюзная акция в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», который ежегодно отмечается 7 октября, сообщили ИА REGNUM в Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП).

Профсоюз

По решению Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), основной формой проведения акции в этом году станут агитационные авто- и велопробеги. В частности, ЛФП организует автопробег по маршруту Санкт-Петербург — Волхов и совещание с профсоюзным активом Волховского района Ленобласти.

«Запланированы и другие мероприятия, среди них собрания, форумы, флешмобы. В первичных профсоюзных организациях предприятий и учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» уже началась», — отметили в ЛФП.

В России в целом профсоюзная акция проходит под девизами «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!». Профсоюзы Петербурга и Ленобласти выдвигают и свои лозунги — «За сохранение рабочих мест!», «Добросовестному труду — достойную оплату!», «За индексацию зарплат, пенсий, пособий!», «Российскому производству — передовое российское оборудование и технологии!» и другие.

В рамках акции состоится заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Власти Ленобласти, профсоюзы и работодатели подведут предварительные итоги переговоров по обязательствам сторон (приложениям к областному Трехстороннему соглашению) и Региональному соглашению о минимальной заработной плате на 2023 год.

В Петербурге же переговоры по Трехстороннему соглашению на 2023–2025 годы, обязательствам сторон к нему на 2023 год и Региональному соглашению о минимальной заработной плате на 2022–2023 годы уже завершены. Осталось определить дату подписания соответствующих документов.