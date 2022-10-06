Самара, , 10:06 — REGNUM О необходимости помочь воинам, которые встали на защиту Родины, сообщил мобилизованный житель Самарской области Максим Нестеров в ходе посещения губернатором региона Дмитрием Азаровым одной из войсковых частей в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мобилизованные мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что в армии Нестеров отслужил порядка 12 лет, а когда пришла повестка, у него не было и тени сомнения в том, что нужно вновь встать на защиту Родины.

Отмечается, что сейчас мобилизованный восстанавливает в памяти теоретические знания, в ближайшее время начнутся тактические занятия.

«Поначалу семья очень беспокоилась и переживала за меня. Но я их убедил в том, что все хорошо, нашу страну должен кто-то защищать, отстаивать интересы. Я считаю, что важно в такой момент не оставаться в стороне и помочь бойцам, которые защищают мирных граждан. Как наши деды воевали за мир, так же и мы должны защитить нашу страну», — приводит пресс-служба слова воина.

Сообщается, что в ходе встречи с мобилизованными глава региона обсудил вопрос о дополнительной экипировке военнослужащих.

«Мы посоветовались с командирами, участниками специальной военной операции и определили 11 позиций к нормативному обеспечению со стороны Министерства обороны, которые будут приобретаться за счет средств регионального бюджета. Это спальники, коврики, балаклавы, налокотники, наколенники, аптечка, шапка и так далее. Мы сейчас занимаемся их изготовлением и приобретением. Задача поставлена это сделать в кратчайшие сроки», — сообщил Азаров.

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