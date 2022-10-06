Нарьян-Мар, 6 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный проконтролирует ход мобилизации в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Sdnao.ru Юрий Бездудный

«Взял под свой личный контроль соблюдение прав граждан, не подлежащих призыву. Если Ваши права нарушены, незамедлительно сообщите мне в личном сообщении», — написал он.

Чиновник также сообщил, что в регионе принят ряд мер, поддерживающих семьи участников СВО. В частности, дети мобилизованных будут без очереди приниматься в группы кратковременного пребывания детских садов и переводиться из одного детского сада в другой. Кроме того, дети мобилизованных будут бесплатно питаться в детских садах и школах.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский учебный центр подготовил для СВО 20 добровольцев.