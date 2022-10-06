Париж, 6 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Количество россиян, въезжающих в страны Евросоюза, сократилось на 20%, передает BFM TV.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Число россиян, въезжающих в Евросоюз, на прошлой неделе сократилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей из-за новых ограничений, введенных в странах ЕС.

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны, в период с 26 сентября по 2 октября в ЕС въехало около 53 000 граждан России, в том числе 29 000 через Финляндию, 8 877 через Эстонию и 8 536 через Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выделит два миллиарда евро на закупку боеприпасов в 2023 году для своих вооруженных сил, что на треть больше, чем в прошлом году.

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