Москва, 6 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Министерство обороны России 6 октября опубликовало видеозапись боевой работы зенитно-ракетных комплексов С-300В.

Mil.ru С-300

В сюжете показана работа, которую выполняют подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа. Командир расчёта Иван рассказал, что результаты боевого дежурства военнослужащие отображают на лицевой части машин.

По его словам, расчёт не раз отражал удары противника, в том числе ракеты «Точка-У» и беспилотники «Байрактар».