Орск, Оренбургская область, 6 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области избрана мера пресечения в отношении полицейского, которому инкриминируют крышевание продавца суррогатного алкоголя на территории торгово-заготовительной базы, сообщили в пресс-службе Советского райсуда города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. По версии следствия, старший участковый уполномоченный полиции ежемесячно получал по 3 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности продавца нелицензионной алкогольной продукции. Общая сумма взяток, полученных участковым, составила 18 тыс. рублей.

Стоит отметить, торговец стал ранее фигурантом резонансного дела о сбыте смертельного алкоголя. В состав реализуемой продукции входил спирт метанол. Погибли 38 человек, отравления получили 24 жителя Оренбургской области.

Следствие ходатайствовал о заключении под стражу. Однако суд счёл необходимым и достаточным избрать ему меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий. Полицейскому до 21 ноября 2022 года запретили в ночное время выходить за пределы своего жилого помещения; находиться на территории торгово-заготовительной базы в Орске; общаться со свидетелями по данному уголовному делу; использовать средства связи и интернет.