Нерюнгринский район, Якутия, 6 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Детей из села Сарданга Сунтарского района Якутии возили на соревнования в город Вилюйск на неисправном автомобиле. У минивэна не работала должным образом тормозная система, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе управления МВД по Якутии.

Пресс-служба Hyundai Минивэн Hyundai Staria

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На территории Нерюнгринского района автомобиль остановили сотрудники госавтоинспекции, которые выяснили, что группу детей перевозят с грубыми нарушениями. В минивэне находились школьники 13-14 лет.

«Организаторы перевозки в установленном порядке не уведомили Госавтоинспекцию. Перевозка детей осуществлялась автобусом, не оборудованным маячком желтого цвета, без опознавательного знака «Перевозка детей» и «Ограничение максимальной скорости 60 км/час», договора фрахтования, списка детей и сопровождающих, маршрута перевозки», — отметили в пресс-службе МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года шесть несовершеннолетних баскетболистов погибли в ДТП по пути на соревнования. Микроавтобус с детьми ехал из Волгограда в Черкесск, поездка не была зарегистрирована должным образом.