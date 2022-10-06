Москва, 6 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Российские граждане могут стать жертвой новой мошеннической схемы. Так, злоумышленники используют для обмана один из популярных мессенджеров (Viber или WhattsApp). Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

По его словам, мошенники звонят гражданам в мессенджеры, представляются сотрудниками правоохранительных органов и пытаются выведать личные данные. Они заявляют, что некто с такой же фамилией пытается похитить денег жертвы по поддельному документу, а затем предлагают сверить информацию о человеке и советуют перевести деньги на «безопасный счёт».

«Необходимо помнить, что звонок по мессенджеру — однозначный признак мошенничества, а сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам и не предлагают сверять личные данные и участвовать в следственных действиях», — подчеркнул юрист.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно статистике рекрутингового агентства Superjob.ru, с телефонными звонками мошенников ежедневно сталкиваются 14% жителей России, несколько раз в неделю — 26%, несколько раз в месяц — 24%, несколько раз в год — 15%.

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