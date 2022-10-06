Иркутск, 6 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Иркутской области идет подготовка в первому Молодежному карьерному форуму, сообщает 6 октября пресс-служба правительства региона. Участниками мероприятия, которое организуют по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева, станут школьники, студенты, работодатели и образовательные организации среднего профессионального и высшего образования.

Правительство Иркутской области В Иркутской области состоится первый Молодежный карьерный форум

«Понимаем, что молодым людям важно определиться с будущей профессией и в дальнейшем построить успешную карьеру. В свою очередь Правительство области заинтересовано, чтобы их судьба была связана с регионом. Для этого формируем практику проведения мероприятий, помогающих молодежи обозначить карьерные перспективы. Меняем формат, подходы. Не первый год с успехом реализуем конкурс «Моя карьера», который получает положительные отклики. В отличие от конкурса, где ребята заявляют о себе, задача форума предоставить площадку, где можно получить информацию о предложениях регионального рынка труда и сделать осознанный выбор профессии», — подчеркнул Игорь Кобзев.

«Мы приглашаем компании, которые заинтересованы в квалифицированных молодых специалистах, а также студентов и выпускников, находящихся в поиске мест практики, стажировки и работы, присоединиться к нам на Молодежном карьерном форуме», − призвал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

В настоящее время правительство региона разрабатывает концепцию будущего мероприятия. Губернатором подписано распоряжение о создании рабочей группы по подготовке форума, которую возглавил первый заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников. В состав группы вошли профильные министерства региона, образовательные организации среднего профессионального и высшего образования.

В форум планируется включить профориентационные мероприятия для школьников и студентов, круглые столы, мастер-классы, тренинги. Обсуждается проведение выставок профессий и ярмарок вакансий, где вузы региона представят актуальные образовательные программы, а работодатели — востребованные вакансии. Откроется форум в ноябре в Иркутске.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие областного кадрового конкурса «Моя карьера» состоялось в Приангарье в конце сентября 2022 года. Для участия в нем было подано более 1950 заявок от жителей Приангарья в возрасте от 18 до 35 лет.

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