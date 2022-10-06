Воркута, Коми, 6 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей выплатит своим призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации работникам АО «Воркутауголь» и сохранит за ними 30% среднемесячной зарплаты на весь период службы. Соглашение об этом подписали руководители АО «Воркутауголь» и территориальных отделений Росуглепрофа и Независимого профсоюза горняков, сообщила 30 сентября пресс-служба администрации Воркуты.

Pixabay.com Деньги

«Документ устанавливает следующие льготы работникам «Воркутауголь», призванным в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ о частичной мобилизации от 21 сентября: единовременное пособие размере 100 тыс. рублей и сохранение за мобилизованным сотрудником 30% среднемесячной заработной платы на весь период военной службы по мобилизации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти и жители Татышлинского, Ишимбайского и Иглинского района Башкирии помогают экипировать призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона.