Москва, , 10:03 — REGNUM Приостановка Швейцарией действия соглашения об упрощённой выдаче виз подтверждает отход Берна от принципов нейтралитета. Об этом заявил 6 октября директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва негативно оценивает это решение Берна, отметил он. Оно обесценивает реноме Швейцарии как «честного брокера», приносившее стране в прошлом немало дивидендов и преимуществ.

«Конечно же негативно. Это решение Швейцарии лишний раз подтверждает её отход от принципов нейтралитета», — сказал Тяпкин в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Швейцария перестала выдавать гражданам России визы по упрощённой процедуре. Оформление визы теперь обойдётся не в 35, а в 80 евро, документы будут обрабатываться 15 дней. Упрощённый визовый режим отменен и для студентов, спортсменов, журналистов и дальнобойщиков из России.

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