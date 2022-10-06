Москва, 6 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Приостановка Швейцарией действия соглашения об упрощённой выдаче виз подтверждает отход Берна от принципов нейтралитета. Об этом заявил 6 октября директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Москва негативно оценивает это решение Берна, отметил он. Оно обесценивает реноме Швейцарии как «честного брокера», приносившее стране в прошлом немало дивидендов и преимуществ.

«Конечно же негативно. Это решение Швейцарии лишний раз подтверждает её отход от принципов нейтралитета», — сказал Тяпкин в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Швейцария перестала выдавать гражданам России визы по упрощённой процедуре. Оформление визы теперь обойдётся не в 35, а в 80 евро, документы будут обрабатываться 15 дней. Упрощённый визовый режим отменен и для студентов, спортсменов, журналистов и дальнобойщиков из России.

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