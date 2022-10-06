Черкесск, 6 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Курорты Северного Кавказа «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» могут открыть для себя около 600 млн потенциальных иностранных туристов. Об этой перспективе рассказал генеральный директор института развития СКФО — компании «АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев в ходе круглого стола на Каспийском экономическом форуме.

Пресс-служба «Кавказ. РФ» Канатная дорога на Кавказе

«Важно, что для стран Каспийского региона наши основные локации находятся в паре часов перелета — это золотой стандарт для перспективных туристских направлений и возможность открыть Северный Кавказ 600 миллионам потенциальных иностранных туристов», — отметил генеральный директор «Кавказ. РФ».

Напомним, в эти дни в технопарке «Сколково» в Москве проходит второй Каспийский экономический форум, в котором участвуют представители пяти стран Каспийского региона — Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России.