Коммунар, Ленинградская область, 6 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Утечка на магистральном водоводе в городе Коммунар Ленинградской области лишили жителей водоснабжения. Власти организовали подвоз воды до конца ремонта, сообщили 6 октября в пресс-службе областной администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Авария произошла на магистральном водоводе «Невский водопровод», из-за чего компания АО «Локс» временно прекратила подачу холодной воды в Коммунаре.

«Ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм уже идут. Предполагается, что они завершатся 6 октября, после чего начнётся наполнение сетей», — говорится в сообщении.

До момента устранения утечек жителям города ГУП «Леноблводоканал» организует подвоз питьевой воды.