Донецк, 6 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:00 (совпадает с мск) — н. п. Клещеевка — н. п. Горловка (Калининский район): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:10 боевики ВСУ обстреляли из Орловки Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 155 мм.