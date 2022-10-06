Сеул, 6 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. С января по август 2022 года доля южнокорейских компаний на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составила 25%, что на 8,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании SNE Research.

Wnyc.org Аккумулятор для электромобилей Toyota

Согласно опубликованным данным, с января по август текущего года поставки аккумуляторных батарей для электромобилей составили 287,6 ГВт·ч, что составляет лишь 78,6% от показателя за аналогичный период 2021 года.

Южнокорейская компания LG Energy Solution заняла второе место, заняв 13,7% рынка и уступив китайскому конкуренту CATL (35,5%).

Доля SK On составила 6,4% (5-е место), доля Samsung SDI — 4,9% (6-е место). Третье место на рынке заняла китайская компания BYD, заняв 12,7% рынка. За ней следует японская Panasonic с 8,3%.