Ярославль, 6 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу объявило предостережение военному комиссариату Ярославской области о недопустимости разрушения усадьбы Вахрамеева. Это следует из ответа ведомства, поступившего градозащитнице Ольги Мазановой.

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшее здание военкомата на улице Ушинского, являющееся памятником федерального значения, брошено и разрушается. Как установило выездное обследование Минкульта 6 сентября, доступ в здание был открыт всем желающим.

«Управлением в адрес пользователя направлено обращение о незамедлительном принятии мер по закрытию доступа в Объект, а также о предоставлении сведений о принимаемых мерах по его сохранению», — говоится в письме Управления Минкультуры России по Центральному федеральному округу.

Повторный выезд в конце сентября показал, что доступ в здание уже закрыт. Однако сам памятник находится «в неудовлетворительном состоянии». Дальнейшая судьба его пока неясна. Военный комиссариат использовать здание не собирается.

«Объект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации не используется, использование его в интересах Ярославского территориального гарнизона также не планируется, в связи с чем Объект законсервирован и снят с коммунального обслуживания. По информации пользователя в настоящее время департаментом военного имущества Министерства обороны Российской Федерации с АО «Дом. РФ» прорабатывается вопрос о вовлечении Объекта в хозяйственный оборот», — говорится в письме.

Министерство пообещало градозащитнице следить за судьбой памятника, расположенного в зоне Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.