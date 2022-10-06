Минкульт объявил предостережение ярославскому военкомату за дом-памятник
Ярославль, 6 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу объявило предостережение военному комиссариату Ярославской области о недопустимости разрушения усадьбы Вахрамеева. Это следует из ответа ведомства, поступившего градозащитнице Ольги Мазановой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшее здание военкомата на улице Ушинского, являющееся памятником федерального значения, брошено и разрушается. Как установило выездное обследование Минкульта 6 сентября, доступ в здание был открыт всем желающим.
Повторный выезд в конце сентября показал, что доступ в здание уже закрыт. Однако сам памятник находится «в неудовлетворительном состоянии». Дальнейшая судьба его пока неясна. Военный комиссариат использовать здание не собирается.
Министерство пообещало градозащитнице следить за судьбой памятника, расположенного в зоне Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.