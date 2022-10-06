Москва, 6 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Топ-менеджер Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вера Майорова не выходит на связь уже две недели, сообщает Baza.

Meelimello Похищение

Последний раз она выходила на связь 23 сентября, в день своего 67-летия. Она приехала в Зеленоград на такси, и исчезла после того, как покинула машину.

По информации издания, обратившийся в полицию сын якобы рассказал, что женщину будут удерживать неизвестные, пока не вернёт долг.

Официальной информации по данному происшествию пока нет.