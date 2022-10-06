Омск, 6 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Предприятия Омской области оказывают помощь мобилизованным жителям региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Уточняется, что сотрудников, призванных в ходе частичной мобилизации, поддерживают более тысячи предприятий АПК и промышленности региона. За мобилизованными сотрудниками закрепляются рабочие места, им выплачивают денежные пособия, предоставляют экипировку и необходимые продукты питания.

Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил предприятия, оказывающие помощь. «Большинство наших компаний и организаций обеспечивает и социальные гарантии — за призывниками сохраняются рабочие места», — отметил Бурков, добавив, что «власть и бизнес объединяют усилия для решения важной задачи, которую поставил глава государства».

«Сейчас перед нами непростой вызов, но вместе мы сделаем всё возможное, чтобы наши бойцы ни в чём не нуждались», — резюмировал Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Омской области заявили о нехватке средств на выплаты мобилизованным. Регион по уровню бюджетной обеспеченности сместился с 29-го на 51-е место. Дефицит бюджета составляет более 13 млрд рублей.

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Комментируя сложившуюся в Омской области ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что федеральный центр поможет регионам решить возможные проблемы с нехваткой средств на поддержку мобилизованных.

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