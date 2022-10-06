Уфа, 6 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Власти и жители Татышлинского, Ишимбайского и Иглинского района Башкирии помогают экипировать призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона. Об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информационный центр правительства Тюменской области Дополнительная экипировка

При этом жители и ряд предпринимателей Татышлинского района республик собрали и передали мобилизованным необходимые вещи, продукты и медикаменты, а также оказали финансовую помощь. Кроме этого, 4 октября глава районной администрации посетил место боевого слаживания в Казани.

Также из Ишимбая отправился посыльный груз мобилизованным жителям города и района в Пензу, где на боевом слаживании там находятся около 150 жителей Ишимбайского района. Во Дворец молодежи Ишимбая развернут пункт сбора помощи.

Помимо этого, сбор помощи ведётся в Иглинском районе Башкирии и 4 октября Союз женщин и Совет депутатов района направил мобилизованным 425 пар теплых носков, в которые вложены записки с добрыми словами и пожеланиями от матерей, бабушек и школьников района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что швейная фабрика в Арзамасе Нижегородской области переориентировалась на производство экипировки для оснащения ею призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона.