Москва, , 09:46 — REGNUM В Москве появился сквер, названный в честь Ирины Антоновой. Соответствующее постановление столичного правительства подписал Сергей Собянин, сообщается 6 октября на сайте мэра.

Пушкинский музей в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Имя Ирины Антоновой будет носить ранее не имевший название сквер, который расположен перед главным входом в Пушкинский музей со стороны улицы Волхонка.

Напомним, Антонова стала директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в феврале 1961 года и оставалась на этом посту на протяжении 52 лет. В 2013–2020 гг. занимала должность президента музея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни 30 ноября 2020 года.

Читайте подробнее: Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19