Бухарест, 6 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Одна из крупнейших больниц Румынии — клиника «Фокшани» в уезде Вранча на юго-востоке страны может прекратить прием пациентов из-за проблем, вызванных отсутствием средств на погашение долгов за электричество, тепло и водоснабжение. Об этом 6 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По предварительным данным, на сегодняшний день общий долг медицинского учреждения за коммунальные услуги превышают 700 тыс. леев ($140 тыс.). При этом ежемесячно эта цифра увеличивается на 500 тыс. леев ($100 тыс.).

Как утверждают представители местной администрации, у властей нет дополнительных средств на финансирование работы клиники. Судьба больницы неизвестна.

Напомним, клиника «Фокшани» (госпиталь святого Пантелеймона) известна уникальными операциями в области лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также программами реабилитации пациентов, пострадавших в результате аварий.