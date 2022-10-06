Бразилиа, 6 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Россия и Бразилия продолжают обсуждать целый ряд совместных проектов, несмотря на введённые Западом санкции. Об этом сообщил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

По его словам, Бразилия стала своего рода сельскохозяйственной супердержавой, способной накормить более 1 млрд человек. Важнейший вопрос для этой страны — поддержание работоспособности агроиндустрии, а это означает потребность в удобрениях.

«Что касается совместных проектов, да, мы ведем их обсуждение в сфере энергетики, удобрений, углеводородов, сельского хозяйства», — сказал Лабецкий РИА Новости.

На повестке дня, добавил посол, стоят проекты сотрудничества в атомной сфере, строительстве железных дорог. Бразилия сделает всё, чтобы удобрения поступали в страну и производились на её территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Лабецкий рассказал о сильном давлении на Бразилию со стороны Вашингтона. США настаивают на необходимости антироссийских санкций.

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