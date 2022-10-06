Москва, 6 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы о возможности благотворительных организаций получать таможенный конфискат, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Ctu.customs.ru На таможне

Напомним, этот законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в марте 2022 года. В нем парламентарии предлагали дополнить список организаций, претендующих на получение на безвозмездной основе от таможенных органов товаров, обращенных в собственность государства организациями, занимающимися благотворительной деятельностью.

В правительстве сделали замечание, что из законопроекта и пояснительной записки к нему неясно, в каком порядке и на основании каких критериев будет осуществляться формирование перечня организаций, осуществляющих благотворительную деятельность.

«Одновременно полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о расширении перечня категорий товаров, которые могут безвозмездно передаваться ФТС России заинтересованным организациям (технические средства реабилитации, продукты питания в заводской упаковке, игрушки (игры) для детей, предметы для детского творчества, книги, бытовая техника), а также о предоставлении ФТС России права на безвозмездную передачу органам, формированиям, учреждениям, подведомственным Минобороны России и МЧС России, обращенных в федеральную собственность товаров, необходимых для выполнения возложенных на них задач и функций», — говорится в официальном отзыве.

В документе отмечается, что правительство поддерживает законопроект при условии его существенной доработки ко второму чтению.

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