Архангельск, , 09:43 — REGNUM В архангельском специализированном учебном центре завершилось обучение 20 добровольцев — курсанты прошли десятидневный обучающий модуль в полевых условиях, отработав навыки огневой подготовки и освоив тактические, медицинские, инженерно-саперные и другие дисциплины. Об этом сообщает региональное правительство.

Добровольцы Правительство Приморского края

Курс включает индивидуальные занятия в группе, каждый день курсанты работают с оружием, учатся взаимодействию в группе, перемещению по местности, действиям при минной опасности и при ночном нападении.

«Все условия максимально приближены к реальным. Сегодняшние выпускники курсов получают сертификаты, все ребята показали хорошие навыки, дальше всё будет зависеть от их личной наработки техники, внимательности, собранности», — сообщает ведомство.

Руководитель центра подготовки граждан к военной службе Владимир Краснов сообщил, что прошедшие учебный курс добровольцы уже готовы заключать контракт и идти на службу.

«Сегодняшний выпуск изъявил желание полным составом направиться в «Архангельский» батальон 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области завершен первый этап мобилизации в ВС РФ. Точное количество подлежащих призыву жителей региона военкомат не раскрывает.