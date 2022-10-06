6 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Маск — это представитель провластных элит США, через него делаются предложения в сторону РФ и всего мира. Его заявлением о том, что на восточных территориях б. УССР предпочли Россию, в США прощупывают почву и смотрят на реакцию. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 11:47 — REGNUM Заявление Илона Маска о том, что в восточных областях б. УССР живут русские, которые предпочитают жить с Россией, широко комментируют в интернете. Люди выдвинули несколько версий необычного заявления известного американского бизнесмена, в том числе напомнили о противостоянии элит внутри США.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правда — она одна! Маск правду сказал. Юго-восток — это русские», — считает Надежда.

«Я очень рада, что такие люди «немаленькие» начинают говорить правду на весь мир!» — поддержала Марина.

«Ну да, Америку открыл», — иронизирует Татьяна Чеснюкова.

«Что вы всё носитесь с мнениями Маска, Сороса и т.д.? Они так важны? Они делают политику? Когда уже мнение Запада перестанет быть важнее мнения России?» — спрашивает Игорь Рогатин.

«Часть американской элиты очень хочет уже поделить Незалежную и через Маска закидывает удочку», — поделился мнением Александр Рузин.

«Маск — бизнесмен. Вероятно, там большие деньги накрываются, если он поменял риторику. Такими темпами, глядишь, нашим военным начнёт сливать инфу со своих спутников», — поддерживает Ольга.

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«Маск определённо из тех, кто прощупывает и подготавливают почву для возможных решений серьёзных политических групп», — соглашается Алексей.

«Маск — просто прагматичный, явно за этим его «жжж…» что-то стоит, какая-то выгода. Возможно, вопрос связан с выборами и противостоянием элит внутри США», — развивает тему Алексей Зайцев.

«В Штатах на носу промежуточные выборы, а Маск — республиканец. Вот и топит против демократов. Его слова направлены в первую очередь на внутренний электорат. Так что не ошибайтесь на его счет», — считает Вадим Климов.

«Не только богатый, но и хорошо знает историю конфликта», — отозвался о Маске Юрий.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что некоторые восточные части б. УССР предпочитают Россию, американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсетях, отвечая на рассуждение сенатора-республиканца Линдси Грэма. После того как тот предложил Маску разобраться в причинах конфликта, развязанного киевскими фашистами и назвал глупостью предположение, что всё закончится сдачей России части территорий б. УССР, бизнесмен написал, что в бывших восточных областях живут русские, которые предпочитают жить с Россией, и опубликовал карту с результатами выборов от 2012 года.

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