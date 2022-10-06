Сеул, 6 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 23 928 импортных легковых автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Пресс-служба Volkswagen Volkswagen ID.4

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали седаны Mercedes-Benz E 250 и BMW 520, а также внедорожник Volkswagen ID.4.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 16 501 ед., что на 21% больше, чем в сентябре прошлого года.

На немецкие бренды приходится почти 70% импортных автомобилей, проданных по всей Южной Корее.

Продажи трёх японских автопроизводителей (Honda, Toyota, Lexus) выросли на 13%, до 1593 ед.

С января по сентябрь 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 200 210 импортных автомобилей, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.